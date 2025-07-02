Тотемы и амулеты

Diana Dzhanelli

Новая капсульная коллекция российского ювелира Дианы Джанелли называется «Гедонизм». Это иронично-интеллектуальные украшения для тех, кто живет со вкусом. В них обыграна тема красной и черной икры — символа подлинной роскоши советского периода. Лакомство в виде шариков из сердолика и мориона подается на подвесках-ложечках из золота и перламутра или в брошах-яйцах из натурального кахолонга. Также в коллекцию вошел платиновый нож с гильошированной эмалью и маслом из янтаря. «Лицом коллекции я хотела сделать человека интеллектуального и с отличным чувством юмора»,— говорит Джанелли. Выбор пал на искусствоведа и экс-директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, которая с удовольствием позирует в провокационных украшениях.

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Lucky Znaky

Этот новый бренд fashion jewellery появился на свет в Бангкоке, колоритном, динамичном и процветающем ювелирном центре Таиланда и всего мира. Здесь сосредоточена торговля цветными камнями, регулярно проводятся международные выставки, живут и работают лучшие мастера. Lucky Znaky не просто драгоценности, но проводники энергии, амулеты, несущие в себе мудрость древних восточных традиций, греческой мифологии и индийской философии. Просто выглядят они как яркие забавные аксессуары для летнего образа — глаза, звезды, сердца, рыбки, замки со скважиной для ключа, хамса (в виде раскрытой ладони). Две базовые коллекции — Lucky Signs и Lucky Chains — изготовлены из золота, бриллиантов и разноцветной эмали. Украшения продаются в ЦУМе и ДЛТ.

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Eirine

Ювелир Ирина Шамилова предприняла попытку исследовать душу и характер русского человека. Их воплощением стала новая коллекция «Сибирь», в которой, по словам дизайнера, отразились «эпический размах бескрайних просторов, глубина вековых традиций и та духовная сила, что веками формировала нашу идентичность». Центральными образами коллекции стали семь тотемных животных: рысь, медведь, волк, снежный барс, лиса, сапсан, амурский тигр, принявшие форму объемных скульптурных колец. В них динамичными штрихами из золота, эмали и бриллиантов намечен визуальный облик того или иного зверя с хищным оскалом и грозным взглядом. Лисью макушку украшает оранжевый спессартин, волчью — голубой аквамарин.

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Нина Спиридонова