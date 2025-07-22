Грани лепестка

Главным вдохновением для мастеров Posie послужили драгоценные букеты, созданные придворным ювелиром XVIII столетия Иеремией Позье. До сих пор в Эрмитаже хранятся три великолепных барочных портбукета: из золота, серебра, бриллиантов и самых разнообразных по цвету и огранке камней, как драгоценных, так и поделочных, исполнены лепестки, бутоны, стебли и листья растений, а также крошечные насекомые. По сравнению с пышными многодельными флористическими композициями Позье современные букеты выглядят скромно, если не сказать минималистично.

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Центральным дизайнерским мотивом, обыгранным в ювелирной коллекции «Букеты», стала форма лепестка (похожая также и на листок) — выпуклого асимметричного элемента с заостренными концами. Он может быть полностью покрыт бриллиантовым паве с уже узнаваемым фирменным приемом сочетания разных размеров и огранок, для создания большего сверкающего эффекта некоторые камни закрепляют шипом вверх. Другой вариант лепестка составлен из крупного камня грушевидной огранки в рамке из мелких бриллиантов — в центре может стоять как бесцветная груша, так и цветной камень: аквамарин, желтый и розовый сапфир. Posie впервые обратился к этим минералам. Комментирует Анна Казакова, бренд-директор ювелирной группы АЛРОСА: «Желтые и розовые сапфиры в украшениях Posie отсылают к любимым оттенкам роз Елизаветы Петровны, которые наполняли дворцовые парки, тогда как аквамарины в окружении бриллиантового паве воплощают сверкающие капли воды в фонтанах, каскадах, прудах-зеркалах в идиллических садах, где проходили балы императрицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая фантазийная огранка «лепесток» ювелирной коллекции «Букеты»

Фото: Posie Новая фантазийная огранка «лепесток» ювелирной коллекции «Букеты»

Фото: Posie

Единичные драгоценные лепестки служат пусетами или небольшими подвесками — исключением стал крупный лепесток XXL, усыпанный бриллиантами, в кольце на два пальца. Пара лепестков обращены друг к другу в кольцах Toi et Moi. Несколько элементов выстраиваются в ряд, образуя длинные серьги, или соединяются в замкнутые колье и браслеты.

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Тема лепестка раскрывается не только с помощью фигуративных украшений — природная форма воплотилась и в огранке камней. Во внутренних архивах компании АЛРОСА была обнаружена огранка, напоминающая лепесток, которую взяли за основу для современной интерпретации. Эта новая ступенчатая огранка имеет вытянутый и одновременно изогнутый силуэт с симметричным расположением граней. В плане она имеет форму десятигранника, на павильон и корону нанесены по 34 грани, а в общей сложности огранка «лепесток» получила 79 фасет. Продолжает Анна Казакова: «Если ''грушу'' можно назвать классикой, то ''лепесток'' — чрезвычайно редкая даже среди фантазийных огранок, она трудозатратнее грушевидной в два-три раза. Кроме того, для нее подходят только те алмазы, форма которых изначально близка к запланированной огранке». По словам представителя Posie, форму лепестка можно придать любому цветному камню без ограничений, но было решено использовать эту редкую огранку только для бесцветных бриллиантов и всего в нескольких моделях коллекции «Букеты». Ими стали пара пусет, подвеска и несколько разомкнутых колец. Во всех этих предметах, построенных по принципу двойного лепестка, единичный бриллиант новой фантазийной огранки (вес варьируется от 0,45 до 0,54 карата) сочетается с классическим лепестком в бриллиантовой россыпи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Следующая фотография 1 / 6 Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie Новая коллекция «Букеты» с бриллиантами классической огранки Фото: Posie

Нина Спиридонова