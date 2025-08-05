Томская область на 40% снизила ввод жилья в первом полугодии 2025 года

В Томской области ввод жилья по итогам первого полугодия 2025 года составил 132,3 тыс. кв. м. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель снизился на 40,8% (223,4 тыс. кв. м), сообщил Союз строителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На индивидуальное жилищное строительство от общего объема в этом году пришлось 89,6 тыс. кв. Относительно января-июня 2024 года снижение в этом сегменте составило 26,8%.

Как писал «Ъ-Сибирь», снижение объемов ввода жилья также отмечается в Новосибирской области. В первом полугодии 2025 года в регионе было введено 1,22 млн кв. м жилья, в аналогичный период годом ранее — 1,32 млн кв. м. Спад год к году составил 7,5%.

Александра Стрелкова