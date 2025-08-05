На 7,5% снизился ввод жилья в Новосибирской области в первом полугодии 2025 года

В Новосибирской области общая площадь жилых домов, построенных в первом полугодии 2025 года, составила 1,22 млн кв. м. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го (1,32 млн кв. м), следует из отчета Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем работ, выполненных в январе-июне по виду экономической деятельности «Строительство», достиг 154,8 млрд руб. К аналогичному периоду прошлого года снижение составило 2,6%.

В 2024 году на территории Новосибирской области ввели 2,6 млн кв. м жилья — 87,2% к уровню 2023 года (более 3 млн кв. м). Ранее министр строительства региона Дмитрий Богомолов сообщал, что область планирует ввести 2,15 млн кв. м жилья по итогам 2025 года.

Александра Стрелкова