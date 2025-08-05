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Ростовская область выделила 19,2 млн на проектирование нового моста к Батайску

Министерство транспорта Ростовской области заключило госконтракт на 19,2 млн руб. для разработки проекта реконструкции путепровода на северном подъезде к Батайску. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.ру со ссылкой на заместителя министра транспорта Ростовской области Рината Кикичева.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам замминистра, что в рамках проекта будет подготовлен план реконструкции путепровода на региональной автодороге «Северный подъезд к г. Батайску» (участок км 0+598 в Батайске). Ожидается, что проектная документация будет готова к концу третьего квартала 2026 года, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации.

«Предполагается демонтаж текущего строения и возведение на его месте нового. Проект также включает укрепление несущих элементов существующего моста, чтобы транспорт мог продолжать движение до завершения работ по реконструкции путепровода»,— пояснил господин Кикичев.

Валентина Любашенко

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