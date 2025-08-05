Умерла американская певица Джейн Морган

Американская певица и актриса Джейн Морган умерла на 102-м году жизни. О смерти артистки объявили ее родственники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

«Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне»,— приводит заявление Deadline. Госпожа Морган умерла в Неаполе, штат Флорида.

Настоящие имя артистки — Флоренс Кэтрин Карриер. Пик ее популярности пришелся на 1950-60-ые года, когда она появлялась в эфире американских варьете-шоу. Певица начала карьеру с выступлений в клубах и ресторанах. Ее первый альбом «Американская девушка из Парижа» вышел в 1956 году. Через год песня Fascination прозвучала в фильме «Любовь после полудня» с Одри Хепберн и Гэри Купером.

Всего госпожа Морган записала около 40 альбомов. Помимо этого, она выступала на Бродвее в мюзиклах «Безумства Зигфелда» (1957), «Шоу Джека Бенни» (1963), в главной роли в мюзикле «Мэйм» (1968–1969), а также снималась в сериалах и кино («Наша мисс Брукс», «Венди и я», «Сеть»). 6 мая 2011 года актриса получила 2439-ю звезду на Аллее славы в Голливуде.