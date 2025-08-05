Завершена регистрация кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска

На выборах в горсовет Новосибирска зарегистрировано 293 кандидата. Итоги этой процедуры 5 августа подвела на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

Первоначально было выдвинуто 313 кандидатов. «Из этих 20 кандидатов (не получивших регистрацию.— «Ъ») 10 утратили статус либо в связи с написанием заявления, либо непредставлением документов на регистрацию. 10 кандидатам было отказано по причине недостаточного количества достоверных и необходимых подписей»,— уточнила госпожа Благо. Один из претендентов пытался оспорить отказ в суде, но без успеха.

Депутаты горсовета избираются в 50 одномандатных округах. В структуре действующего созыва муниципального парламента работают три партийные фракции. В их числе «Единая Россия» (32 депутата), КПРФ (восемь) и «Новые люди» (три).

Как писал «Ъ-Сибирь», в 38 одномандатных округах на выборах в законодательное собрание Новосибирской области зарегистрировано 200 кандидатов (еще 38 мандатов распределяются по партийным спискам). Выборы регионального и городского парламентов пройдут одновременно с 12 по 14 сентября.

Валерий Лавский