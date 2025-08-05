Крымская «АйСи Логистик» открыла второй центр в Ростовской области

Компания «АйСи Логистик» запустила сортировочный центр в Каменске Ростовской области. Новый объект способен обрабатывать до 100 тыс. отправлений в сутки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, это второй центр холдинга в Ростовской области. Первый открыли в Таганроге в декабре 2024 года площадью 8 тыс. кв. м с суточной мощностью свыше 150 тыс. посылок.

«Запуск каменской площадки поможет справиться с растущими объемами отправлений и обеспечить доставку товаров с федеральных маркетплейсов на новые территории в тот же срок, что и в другие регионы России — от двух дней»,— комментируют в компании.

С января по июнь 2025 года жители Новороссии получили почти 34 млн посылок с федеральных маркетплейсов. Это в три раза превышает показатели 2024 года.

«60% отправлений приходится на ДНР, 20% — на ЛНР. Объемы доставки в Новороссию с начала года выросли почти на 300% и продолжают увеличиваться»,— цитирует пресс-служба генерального директора АйСи Логистик Михаила Сентемова.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АйСи Логистик» зарегистрирована в 2023 году. Основной вид деятельности — складирование и хранение. Единственный владелец — АО «АйСи Инвест». В 2024 году компания получила выручку 2,4 млрд руб. при убытке 376,4 млн руб.

Валентина Любашенко