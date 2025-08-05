Пушилин отвел на завершение зачистки Часов Яра несколько недель

Разминирование Часов Яра начнут после его полной зачистки. Она может занять до нескольких недель, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин

«Потребуется какое-то время на дозачистку самого города,— сказал глава ДНР в эфире «России 24». — Но, тем не менее, это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель».

Минобороны России сообщило о взятии Часов Яра 31 июля. По данным ведомства, из города вывели 65 мирных жителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Взят Часов Яр».