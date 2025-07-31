Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими в Часовом Яре

Минобороны РФ опубликовало видео из города Часов Яр в ДНР. Сегодня военное ведомство сообщило о том, что российские войска установили над ним контроль.

Десантники из Иваново, Костромы и Ярославля прошли более 20 км под огнем артиллерии и БПЛА противника, заявили в ведомстве. Согласно пресс-релизу, в плен было взято порядка 50 военнослужащих ВСУ. Из города вывели 65 мирных жителей.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ со взятием города.