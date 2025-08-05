Politico: ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за «поставок БПЛА для СВО»

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Китая за предполагаемые поставки БПЛА в поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова анонимного европейского дипломата.

По информации издания, Брюссель намерен добиваться введения ограничений против китайских компаний и финансовых учреждений, которых считает причастными к данной деятельности. Источник Politico отметил, что одновременно с санкциями ЕС планирует продолжать диалог с Пекином.

В 18-й пакет антироссийских санкций ЕС были включены китайские компании. Это произошло на фоне заявлений о поставках в Россию китайских двигателей для беспилотников, которые якобы маскируются под промышленные холодильные установки.

Об отношениях Китая и ЕС — в материале «Ъ» «Европа учится китайской грамоте».