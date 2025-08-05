Обвинительный приговор вынесли бывшим директорам завода «Тяжстанкогидропресс»

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшим руководителям завода «Тяжстанкогидропресс» Николаю Степакину и Виктору Арановскому. По информации прокуратуры области, Николаю Степакину назначили 5,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн руб., Виктор Арановский получил 4,5 года условно с испытательным сроком 5 лет и штраф 1,2 млн руб. В судебных прениях гособвинение требовало для бывших топ-менеджеров 13 и 10 лет заключения соответственно, защита настаивала на оправдательном приговоре.

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Как ранее сообщала пресс-служба Кировского районного суда, Николай Степакин и Виктор Арановский обвинялись в том, что в период с 2016-го по 2020 год путем мошенничества и растраты похитили имущество завода «Тяжстанкогидропресс» на сумму более 200 млн руб., а также легализовали доходы, добытые, по мнению следствия, криминальным путем. Судебный процесс над бывшими топ-менеджерами завода стартовал осенью 2023 года.

Завод «Тяжстанкогидропресс» основан в 1943 году, являлся одним из крупных станкостроительных предприятий России, производящих металлорежущие станки и гидравлические прессы. Виктор Арановский возглавил предприятие в 2002 году, в 2016 году его сменил Николай Степакин. В последние годы завод столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и невозможностью обеспечивать кредиты перед банками. Весной 2021 года стало известно о массовых сокращениях работников предприятия. С октября 2021 года в ПАО «Тяжстанкогидропресс» введена процедура наблюдения.

Илья Николаев