В Новороссийске 5 августа пройдут военные учения со стрельбами

Дежурные силы НВМБ проведут 5 августа учения в акватории морпорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

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Учения пройдут в период с 11:00 до 13:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, а также надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.