Свердловский суд подтвердил решение о ликвидации фонда иноагента Ройзмана

Свердловский облсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного фонда Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), передает «Ъ-Урал». По решению суда заседание прошло в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фонд создали в 2015 году. В числе его учредителей был экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). С 2020 года фонд возглавляла Светлана Косолапова. За время работы фонд собрал более 500 млн руб.

В апреле 2025-го суд удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации фонда. Ведомство утверждало, что по итогам проверки выявило в фонде нецелевое использование денежных средств на 4 млн руб. Представители фонда на суде настаивали на мировом соглашении, но Минюст от него отказался. Фонд прекратил работу с 1 августа.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «В благотворительности нашли нарушения».