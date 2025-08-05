Суд оставил в силе решение о ликвидации фонда иноагента Евгения Ройзмана
Свердловский областной суд оставил в силе решение о ликвидации благотворительного фонда Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов), передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.
Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, суд 14 апреля удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации «Фонда Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Фонд настаивал на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.
Арбитражный суд Свердловской области 7 мая отказал фонду в оспаривании акта проверки, проведенной главным управлением областного минюста в 2024 году, по результатам которой были выявлены основания для ликвидации фонда. Организация прекратила работу 1 августа.