Фонд иноагента Ройзмана провел последний прием перед закрытием

Фонд Евгения Ройзмана (признан иноагентом) 1 августа провел последний прием. Организация помощи семьям с тяжелобольными детьми существовала 10 лет. В апреле 2025 года суд ликвидировал фонд по иску Минюста.

Фонд был создан в 2015 году. В числе учредителей — экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом). С 2020 года фонд возглавляла Светлана Косолапова. За время работы фонд собрал на помощь подопечным более 500 млн руб.. Эти средства пошли в том числе на закупку дорогостоящих препаратов для детей со спинально-мышечной атрофией.

Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации 14 апреля по иску управления Минюста по Свердловской области. В нем ведомство утверждает, что по итогам проверки осенью 2024 года в фонде было зафиксировано нецелевое использование денежных средств на сумму 4 млн руб.

По данным Минюста, фонд собрал денежные средства для лечения подопечных, а остаток направил на строительство Центра детской онкологии и гематологии. По мнению ведомства, деньги надо было вернуть жертвователям.

Представители фонда в суде указывали, что недочеты не считаются грубыми и могут быть устранены. Они настаивали на мировом соглашении, но представители Минюста от него отказались.

10 июля господин Ройзман (иноагент) сообщил, что фонд прекратит работу с 1 августа, а до этого момента команда будет работать в полную силу. После закрытия фонд будет ожидать решение суда по апелляции, которое будет вынесено 5 августа.

Полина Мотызлевская