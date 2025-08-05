На Кубани будут судить дроппера из Нигерии

Прокуратура Краснодара направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Федеративной Республики Нигерия, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

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По данным следствия, с апреля по август 2024 года фигурант, действуя в составе группы с неустановленными лицами, участвовал в хищении денежных средств у пенсионерки, которую ввели в заблуждение и убедили перевести на подконтрольные банковские счета более 3 млн руб. Полученными средствами обвиняемый, согласно материалам дела, распоряжался по собственному усмотрению.

Фигурант был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков