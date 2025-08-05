Апелляцию о ликвидации фонда иноагента Ройзмана рассмотрят в закрытом режиме

Заседание Свердловского областного суда по рассмотрению апелляционной жалобы представителей благотворительного фонда Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о ликвидации организации пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вывеска «Фонд Ройзмана (иноагент)» на здании фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если решение устоит, то мы будем понимать, что мы сделали все, что можно и работали до последнего дня. Если решение не устоит, то мы переформатируемся, найдем новое помещение и снова начнем работать», — говорил господин Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов).

Напомним, суд 14 апреля удовлетворил иск главного управления Минюста РФ по Свердловской области о ликвидации «Фонда Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов)». Ведомство выявило грубые нарушения в расходовании средств, ведении документации, неправильную информацию о фонде в реестре. По данным ведомства, общая сумма нецелевых расходов составила 4 млн руб. Фонд настаивал на мировом соглашении, однако представители Минюста от него отказались.

Арбитражный суд Свердловской области 7 мая отказал фонду в оспаривании акта проверки, проведенной главным управлением областного минюста в 2024 году, по результатам которой были выявлены основания для ликвидации фонда. Организация прекратила работу 1 августа.

Ирина Пичурина, Артем Путилов