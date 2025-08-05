В ОЭЗ «Ростовская» появится новое лакокрасочное производство

Компания «O3» запустит завод лакокрасочных материалов мощностью 12 тыс. т в год в особой экономической зоне «Ростовская» в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента со ссылкой на гендиректора «АИР» Ростовской области Игоря Буракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По словам господина Буракова, компания является резидентом Новоалександровского индустриального парка, ежегодно инвестирует в экономику региона и реализует проекты общей стоимостью свыше одного млрд руб.

«За последние пять лет компания утроила объемы выпускаемой продукции и стала лидером в своем сегменте на российском рынке. В 2024 году объем производства импортозамещающих индустриальных огнезащитных покрытий превысил пять млн л, в 2025 году планируется произвести более шести млн л.», — приводятся в сообщении слова гендиректора «АИР».

Азовский завод компании выпускает антикоррозионные, огнезащитные и теплоизолирующие покрытия. Продукция предприятия используется на стратегически важных энергетических объектах. До 85% компонентов антикоррозионных и огнезащитных составов производится в России.

Валентина Любашенко