Ростов-на-Дону возглавил рейтинг популярных направлений для краткосрочных поездок

Ростов-на-Дону стал самым востребованным направлением для однодневных поездок в августе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса бронирований ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно аналитике платформы, средняя цена за ночь в гостиницах донской столицы при суточном размещении достигает 4,3 тыс. руб. На второй строчке рейтинга оказался Таганрог, цена за сутки проживания в отеле – 4,5 тыс. руб. В тройку лидеров по популярности по региону вошел Каменск-Шахтинск (парк «Лога») со стоимостью проживания 4,8 тыс. руб. за ночь.

В список популярных направлений вошли также населенные пункты Краснодарского края. Ст.Кущевская заняла четвертое место с ценой 3, 6 тыс. руб. за сутки, а ст. Павловская разместилась на девятой позиции со стоимостью 3,5 тыс. руб. за ночь.

Валентина Любашенко