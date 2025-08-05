На должность губернатора ЕАО претендует пятеро кандидатов

Завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора Еврейской автономии, выборы которого намечены на 12—14 сентября. По информации облизбиркома, последнему из рассматриваемых претендентов, Владимиру Дудину («Справедливая Россия — За Правду») отказано в регистрации по причине предоставления им неполного пакета документов.

Таким образом, к основной стадии выборной кампании в регионе отсеялось уже четыре претендента. Изначально о намерении баллотироваться заявляли девять человек. Если никто не снимет свою кандидатуру в ближайшем будущем, то за должность губернатора региона поборются пять человек.

Удостоверения кандидата были выданы врио губернатора Марии Костюк («Единая Россия»), секретарю Биробиджанского горкома КПРФ и депутату гордумы Александру Щербине, координатору реготделения ЛДПР и депутату Заксобрания региона Василию Гладких. А также — военному пенсионеру Александру Крупскому («Коммунисты России») и индивидуальному предпринимателю Владимиру Потапенко («Новые люди»).

Дарья Балобанова, Биробиджан