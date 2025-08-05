Избирком отфильтровал претендентов

Кандидат в губернаторы Ленинградской области от КПРФ депутата МО «Колтушское сельское поселение» Лариса Мухина так и не смогла преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Областная избирательная комиссия отказала ей в участии в выборах. В региональном отделении КПРФ настаивали, что административный аппарат оказывает давление на партию. Еще трое кандидатов от других политических организаций не смогли войти в гонку, так как не подали документы для регистрации в установленный срок. Теперь стало понятно, кто окажется в бюллетенях вместе с действующим губернатором Александром Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий губернатор Александр Дрозденко официально пока не зарегистрирован избирательной комиссией

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Действующий губернатор Александр Дрозденко официально пока не зарегистрирован избирательной комиссией

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение о недопуске госпожи Мухиной было принято на заседании Леноблизбиркома 4 августа. «Недостаточное количество подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных в поддержку выдвижения кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата»,— пояснили в областной комиссии. Там уточнили, что Лариса Мухина предоставила в избирком 44 подписи, а для регистрации требуется от 144 до 151.

Решение комиссии для госпожи Мухиной было ожидаемым. «С учетом того, что основная масса муниципальных депутатов — это представители "Единой России", в основном бюджетники, сотрудники администраций. Это люди, которые, по моему мнению, крайне несвободны в своем волеизъявлении»,— прокомментировала она организацию сбора подписей муниципальных депутатов. По ее словам, КПРФ не договаривается о сборе подписях с партией власти. «Я сама ездила, сама честно собирала»,— подчеркнула депутат.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, недобор подписей муниципалов — это неспособность КПРФ договориться с партией власти. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров также полагает, что коммунисты выдвигают «не обладающих достаточной популярностью и политическим весом кандидатов», которые могли бы самостоятельно собрать необходимое количество подписей, а «Единая Россия» не стремится им помогать, не видя интерес со стороны партии.

В конце июля на Ларису Мухину составили протокол об административном правонарушении: ей вменили распространение агитационных материалов с нарушением требований избирательного законодательства. Госпожа Мухина рассказала «Ъ-СПб», что Кингисеппский горсуд 31 июля назначил ей штраф 5 тыс. рублей.

Сбор подписей муниципальных депутатов, как считают политологи и участники избирательных кампаний, происходит по договоренности с «Единой Россией». Депутаты от ЕР могут ставить свои подписи за выдвиженцев других политических структур. Иначе собрать необходимое количество подписей представителям партий, которые не обладают необходимой поддержкой в советах депутатов, не представляется возможным, предполагают эксперты.

«Муниципальный фильтр» — условное название сбора подписей глав и депутатов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата в губернаторы. Фильтр стали применять в 2012 году, когда на волне либерализации избирательного законодательства президент Дмитрий Медведев вернул прямые выборы глав субъектов. Кандидатам нужно собрать от 5 до 10% подписей мундепов, регион самостоятельно устанавливает минимальную планку. В Ленобласти фильтр составляет 7%. Более того, кандидат должен собрать подписи на трех четвертях территории региона.

В мае 2025 года депутаты ЗакСа Ленобласти отказались принимать предложенный КПРФ законопроект о снижении порога для прохождения муниципального фильтра. «Фильтр — это барьер, который мы можем снизить прямо сейчас. Есть практика выставления фильтра в 5%. Это снижение со 144 до 100 муниципальных депутатов»,— предлагал областной депутат фракции КПРФ Иван Апостолевский.

Неделю назад парламентария задержали сотрудники Центра «Э». Коммунисту назначили семь суток административного ареста за демонстрацию символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ). Депутат стал фигурантом дела из-за фотографии Алексея Навального, опубликованной им в соцсети в 2017 году. Однако сам член КПРФ подчеркнул, что в этом посте содержалась критика политика, а не его восхваление. В реготделе партии считают, что реальной причиной ареста являются ближайшие выборы в ЗакС и Госдуму.

Леноблизбирком признал утратившими статус кандидатов на должность губернатора Виктора Перова (Партия социальной защиты), Максима Вишневского («Гражданская инициатива») и Алексея Федорова (партия «Родина»). Они не предоставили документы на регистрацию.

Действующий губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия») официально пока не зарегистрирован комиссией. По данным «Ъ-СПб», соответствующее решение облизбирком примет во вторник, 5 августа. В избирательном бюллетене вместе с ним окажутся четыре конкурента: председатель Совета регионального отделения партии СРЗП Игорь Новиков, депутат Законодательного собрания Ленобласти от ЛДПР Андрей Лебедев, председатель регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Лисовский и председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Среди парламентских партий в участии в губернаторской кампании отказано лишь КПРФ.

Впрочем, никаких неожиданностей на выборах, по мнению политологов, не будет: победу одержит Александр Дрозденко, выдвижение которого в марте поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Все последние годы мы видим консолидацию общества вокруг единой вертикали власти: выигрывают кандидаты — врио, назначенные президентом, или действующие губернаторы, которых поддержал президент. То же самое будет и в Ленобласти»,— говорит Дмитрий Солонников. Аналогичное мнение высказывает и Петр Быстров: «Никаких неожиданностей не будет. Уверенное первое место займет Александр Дрозденко. Сомневаться в этом ни ход избирательной кампании, ни набор выдвинутых кандидатов не дают оснований».

Полина Пучкова, Надежда Ярмула