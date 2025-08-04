В Ростове опровергли информацию об отмене троллейбусных маршрутов

В администрации Ростова опровергли информацию об отмене трех троллейбусных маршрутов за месяц. Комментарий директора департамента транспорта Константина Лашенко опубликовали в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«Официально никаких изменений не принято, никакой маршрут не отменялся. В последнее время выпуск троллейбусов составляет 18-20 единиц. В связи с чем в отношении перевозчика будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов», ссылаясь на портал «Ростовский городской транспорт», писал, что с начала августа 2025 года в столице региона прекращено обслуживание трех троллейбусных маршрутов: № 5 «Главный ЖД Вокзал — Сельмаш», № 6 «Центральный рынок — Площадь Королева» и № 9 «Главный ЖД Вокзал — Поселок пилотов».

Константин Соловьев