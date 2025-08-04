В Ростове за месяц прекратили работу еще три троллейбусных маршрута

С начала августа 2025 года в Ростове-на-Дону прекращено обслуживание еще трех троллейбусных маршрутов: № 5 «Главный ЖД Вокзал — Сельмаш», № 6 «Центральный рынок — Площадь Королева» и № 9 «Главный ЖД Вокзал — Поселок пилотов». Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

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По данным на 4 августа на линию выходят 9 из 56 необходимых транспортных средств. В 2023 году их было около 40.

Сейчас функционируют только маршруты, проходящие через Большую Садовую улицу, и маршрут № 17, следующий в Стройгородок.

По данным администрации, новые троллейбусы по проекту «Чистый воздух», поступят в город в период в 2028-2030 года, если закупка будет одобрена.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что план по закупке троллейбусов по проекту «Чистый воздух» должен быть утвержден в октябре-ноябре этого года. Документы для участия в проекте уже поданы представителями регионального Минприроды.

Наталья Белоштейн