В Ростовской области утонули три человека

За прошедшие накануне выходные, а также сегодня, 4 августа, в Ростовской области утонули трое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По информации ведомства, в Ростове-на-Дону в районе улицы Рельефной в реке Дон капитан теплохода заметил тело мужчины. Погибшего извлекли на берег водолазы. Личность и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. В районе улица 13-ая Линии спасатели извлекли из воды тело 32-летнего отдыхающего, который пошел купаться и не вернулся.

В Новочеркасске 40-летний местный житель после употребления спиртного напитка решил переплыть искусственный водоем, холодный канал Новочеркасской ГРЭС. Тело удалось извлечь только на третий день поисков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала купального сезона в Ростовской области зафиксировано 13 случаев гибели людей на воде.

Константин Соловьев