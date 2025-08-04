На территории бывшей Адлерской птицефабрики появятся образовательные площадки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашения о создании инновационных образовательных площадок на территории бывшей Адлерской птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сириус — это уникальная территория, ведущий научно-образовательный центр мирового уровня. Соглашения, которые мы сегодня подписали, охватывают образование, науку, туризм, культуру и спорт, сохранение олимпийского наследия»,— заявил глава Кубани.

Господин Кондратьев отметил заинтересованность края в применении передовых отечественных агро- и биотехнологий, разрабатываемых в образовательном центре. По его словам, такое взаимодействие принесет пользу всему агропромышленному комплексу области и сделает ключевые отрасли экономики более высокотехнологичными.

Во время визита губернатор посетил центр генетики и науки о жизни, осмотрел лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус». Губернатор региона подчеркнул, что разработки в области сельского хозяйства позволят максимально эффективно использовать природные богатства региона и повысить плодородие почв для обеспечения продовольственной безопасности России.

Руководитель фонда Елена Шмелева также рассказала о подготовке к фестивалю молодежи, который состоится через четыре года, и планах по повышению квалификации специалистов, занимающихся сельским хозяйством в крае.

Стороны заключили два соглашения. Первое — между администрацией Краснодарского края и федеральной территорией Сириус — предусматривает продолжение работы по развитию федеральной территории и укреплению научно-технологического суверенитета России.

Второе соглашение подписали администрация края, образовательный фонд «Талант и успех» и инновационный научно-технологический центр «Сириус» для создания новой образовательной среды и реализации потенциала молодого поколения.

Анна Гречко