Суд ввел наблюдение в отношении Черноморской промышленно-энергетической компании

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Черноморская промышленно-энергетическая компания», следует из картотеки арбитражный дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

С иском о самобанкротстве в АСКК обратилось руководство компании в марте 2025 года, указав на наличие неисполненных денежных обязательств перед кредиторами в сумме более 11,7 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Черноморская промышленно-энергетическая компания» было учреждено в Краснодаре в 2024 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Бенефициаром является Алексей Качанов. Финансовые показатели в системе отсутствуют.

По данным «Федресурса», количество корпоративных банкротств в Краснодарском крае во втором квартале 2025 года составило 53, это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (76).

Наталья Решетняк