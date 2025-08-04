СВР: Британия хочет вынудить США принять жесткие санкции против партнеров России

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Лондон планирует провести крупную диверсию против «теневого флота» России. Как утверждают в СВР, цель операции — вынудить Вашингтон принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов.

«Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству»,— говорится в сообщении пресс-бюро СВР РФ.

По данным разведки, старт такой кампании «должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами». Речь идет о двух возможных сценариях: первый подразумевает аварию танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, второй — поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. В обоих случаях покупатели российских энергоресурсов предстанут «косвенными виновниками трагедии», что позволит принудить Вашингтон наложить на них «макси­мально жесткие вторичные санкции».

В сообщении также отмечается, что британские спецслужбы планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания капании, а само исполнение поручить украинским силовикам. В этом случае ответственность за катастрофу международное следствие возложит либо на Россию, либо на Украину, полагают в СВР.

Financial Times в начале июля сообщила, что британские власти каждый месяц проверяют в проливе Ла-Манш более 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти в обход западных санкций. В период с октября 2024 года по июнь 2025 года британские власти проверили 343 нефтяных танкера. В мае британские власти отчитались о внесении в этот список 101 танкера, подозреваемого в обходе западных санкций против России.

Анастасия Домбицкая