Великобритания проверяет по 40 судов «российского теневого флота» в месяц

Британские власти каждый месяц проверяют в проливе Ла-Манш более 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти в обход западных санкций. Об этом со ссылкой на правительственные данные сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tobias Schlie / Reuters Фото: Tobias Schlie / Reuters

В период с октября 2024 года по июнь 2025 года британские власти проверили 343 нефтяных танкера. Морские службы запрашивают по радиосвязи у судов, проходящих через пролив, данные об их страховке. Согласно санкционному режиму, введенному Великобританией, США и ЕС в отношении России, западным страховщикам запрещено предоставлять страховые услуги танкерам, которые перевозят российскую нефть, купленную по цене выше установленного порога — $60 за баррель. В результате суда «теневого флота», пишет FT, зачастую вообще не имеют страховки на случай чрезвычайных ситуаций, что является нарушением международных правил морских перевозок.

Правительство Британии отмечает, что в случае, если судно игнорирует требование предоставить данные о страховании, оно автоматически заносится в санкционный список. Так, в мае британские власти отчитались о внесении в этот список 101 танкера, подозреваемого в обходе западных санкций против России.

Как отмечает FT, прямое включение судов в санкционный список затрудняет их использование в деловых операциях с другими компаниями, и такой способ оказался эффективнее, чем применение санкций к владельцам танкеров.

Кирилл Сарханянц