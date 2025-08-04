В июле на Дону искали 114 человек

В Ростовской области в июле искали 114 человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Согласно данным, поисковики нашли в живых 63 человека, трех человек нашли погибшими. Поиски еще 12 человек продолжаются. Кроме того, за прошедший месяц специалисты отряда доставили по месту проживания 13 человек и установили личность еще пятерых (ситуация, при которой человек найден, но не помнит, кто он и где живет). Поисковики также нашли родственников еще четверых потерявшихся.

Неподтвержденными в отряде еще остаются 12 заявок, еще две отправили в программу «Жди меня».

Константин Соловьев