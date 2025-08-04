Спасатели морского пляжа курорта «Роза Хутор» победили в международных соревнованиях

Участие в состязаниях приняли 19 команд из Сочи, федеральной территории Сириус, Республики Абхазия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Соревнования были приурочены к Международному дню спасателя на воде, который отмечается 31 июля. Участники показывали мастерство в нескольких дисциплинах: плавании в вольном стиле до буйка и обратно, управлении спасательной шлюпкой, спасении утопающего в шторм с помощью конца Александрова — плавучего корабельного троса длиной около 30 метров, с петлей и двумя поплавками, демонстрации действий при утоплении, включая искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. В программу соревнований в этом сезоне вошла новая дисциплина — спасение на сап-досках, во время которой необходимо было добраться до утопающего на сапе, после чего вернуться на берег вдвоем. Для выполнения непростого задания команде горного курорта потребовалось всего две минуты и одна секунда. По итогам всех этапов спасатели «Роза Хутор» заняли первое место.

— В команде спасателей морского пляжа курорта «Роза Хутор» — 16 человек, которые к каждому сезону проходят подготовку в специализированном центре. В этом году также были организованы курсы по улучшению навыков оказания первой помощи. В соревнованиях приняли участие старшие спасатели Борис Матосян и Руслан Васильков, а также спасатели Владимир Цепаев и Кирилл Разгонов. Безопасность гостей пляжа «Роза Хутор» является основным приоритетом. Под контролем спасателей — более 300 метров пляжной полосы, они несут дежурство с двух вышек и со шлюпки. Каждый день перед выходом на смену проводятся специальные часовые занятия, во время которых ребята отрабатывают навыки спасения на воде с выбрасыванием необходимых средств, совершают заплывы на время, на специальном манекене тренируются оказывать первую помощь,— рассказал директор морского пляжа курорта «Роза Хутор» Роман Федько.

Морской пляж курорта «Роза Хутор» расположен в Имеретинской бухте. Для гостей предусмотрены шезлонги, зонты, теневые навесы, полотенца и удобные раздевалки. Для самых маленьких работает детская игровая зона. На пляже курорта «Роза Хутор» можно практиковаться в сап-серфинге и дайвинге. Созданы условия для маломобильных гостей, включая пандусы и деревянные дорожки, ведущие к морю. Для проживающих в отелях курорта «Роза Хутор» в летнем сезоне организован ежедневный трансфер на морской пляж.

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