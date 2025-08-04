ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты «Альфа-банка»

Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты «Альфа-банка». Компания обещала клиентам бесплатное оформление карты и кэшбек в размере 5 тыс. бонусов, но не раскрыла условия акции полностью. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В рекламе, которая была размещена в интернете, умалчивалось, что для участия в акции необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 руб. Кроме того, в объявлении не уточнялось, что получить услугу могли только новые клиенты организации, у которых не было дебетовой карты «Альфа-банка» на момент начала акции.

ФАС возбудила антимонопольное дело по статье о нарушении закона о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ). До этого служба оштрафовала «Альфа-банк» в мае. Организация обещала клиентам «Кэшбек 10% на все», но не уточняла, что акция распространяется только на определенные виды операций по карте. В феврале за ненадлежащую рекламу служба трижды оштрафовала банк.