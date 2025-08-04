Совет директоров «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) рекомендовал компании выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года. Размер выплат составит 80 руб. на акцию. Окончательное решение компания примет 9 сентября на собрании акционеров.

«Предложить общему собранию акционеров определить... в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 сентября 2025 года»,— сказано в сообщении.

В апреле совет директоров также рекомендовал «Яндексу» дивиденды в размере 80 руб./акция по итогам 2024 года. Тогда выручка компании по МСФО впервые превысила 1 трлн руб. (+37%). Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 млрд руб. при рентабельности 17,2%.