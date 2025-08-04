В Сочи оштрафовали девушку, записавшую видео на фоне горящей нефтебазы
Адлерский районный суд назначил штраф в размере 30 тыс. руб. Карине Ощурковой, которая снимала видео на фоне пожара на сочинской нефтебазе. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Суд установил, что размещенная гражданкой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО. В ее действиях нашли «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации».
3 августа девушка опубликовала в соцсети ролик с последствиями атаки беспилотников в Сочи. В кадре также были двое ее друзей. Они танцевали на фоне горящей базы под трек рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет». Все трое были задержаны после того, как видео распространилось в соцсетях. МВД опубликовало кадры допроса задержанных, они принесли извинения и заявили, что были пьяны.