Студентка из Газы покинула Францию из-за своих антисемитских публикаций

История палестинской студентки Нур Аталла, приглашенной учиться во Францию и получившей стипендию, завершилась ее отъездом в Катар. Зачисление девушки в Институт политических исследований (Sciences Po) вызвало скандал после того, как в соцсетях были обнаружены ее публикации, восхваляющие Гитлера и призывающие к казни израильских заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RMC Фото: RMC

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо поручил прокуратуре начать расследование. Прокуратура открыла дело по статье об «апологии терроризма» и «преступлений против человечности».

Как стало известно, после этого Нур Аталла добровольно уехала в Катар, где продолжит обучение. Ее адвокат сообщил, что это решение принято «ради ее безопасности», хотя сама студентка отрицает обвинения в свой адрес.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил: «Нур Аталла покинула национальную территорию. Ей не было здесь места».

Франция тем временем приостановила программу эвакуации из Газы до завершения внутреннего расследования, которое должно выявить, как подобные публикации могли остаться незамеченными при проверке кандидатов. Все уже прибывшие участники программы будут проверены повторно.

Алексей Тарханов, Париж