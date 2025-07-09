ВС России применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» при ударах по Украине

Минобороны заявило, что в ночь на 9 июля российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов Украины. В частности, ВС России применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— говорится в сообщении Минобороны. Помимо «Кинжалов» армия России использовала ударные беспилотники большой дальности, указано в публикации.

В предыдущий раз Минобороны России заявляло об использовании гиперзвуковых ракет «Кинжал» 5 июля. Тогда, как уточняло ведомство, целью массированного удара были промышленные предприятия военного назначения.