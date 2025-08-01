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Коммерсантъ FM
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Минобороны России отчиталось о семи групповых ударах по объектам ВПК Украины

С 26 июля по 1 августа российские вооруженные силы нанесли семь групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, российская армия поразила:

  • предприятия ВПК;
  • инфраструктуру военных аэродромов;
  • цеха производства беспилотников и их комплектующих;
  • пункты управления БПЛА дальнего действия;
  • склады с ракетным вооружением и робототехническими комплексами.

По данным Минобороны, за неделю российские средства ПВО сбили 1446 украинских БПЛА, шесть снарядов HIMARS, три снаряда чешских Vampie, управляемую ракету «Нептун» и шесть управляемых авиабомб.

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