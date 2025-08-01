Минобороны России отчиталось о семи групповых ударах по объектам ВПК Украины

С 26 июля по 1 августа российские вооруженные силы нанесли семь групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, российская армия поразила:

предприятия ВПК;

инфраструктуру военных аэродромов;

цеха производства беспилотников и их комплектующих;

пункты управления БПЛА дальнего действия;

склады с ракетным вооружением и робототехническими комплексами.

По данным Минобороны, за неделю российские средства ПВО сбили 1446 украинских БПЛА, шесть снарядов HIMARS, три снаряда чешских Vampie, управляемую ракету «Нептун» и шесть управляемых авиабомб.