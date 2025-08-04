Бастрыкин взял на контроль дело о гибели туристки от упавшего дерева в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о трагедии в Дербенте, где упавшее дерево убило туристку и ранило двух женщин. Об этом сообщил Информационный центр СК РФ.

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Глава СК РФ затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Александра Супруна доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

3 августа в крепости Нарын-Кала в Дербенте на трех туристок упало дерево. Одна из пострадавших скончалась на месте, двух других доставили в больницу.

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан начал процессуальную проверку. Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян