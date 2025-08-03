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Женщина погибла при падении дерева в крепости Дагестана

В крепости Нарын Кала в Дербенте упавшее дерево убило одну женщину и ранило двух других. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Трагедия произошла 3 августа на территории исторического памятника. По предварительным данным, дерево рухнуло на трех женщин. Одна из пострадавших скончалась на месте, двух других доставили в больницу.

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан начал процессуальную проверку. Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян

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