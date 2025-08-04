Семь рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи

По состоянию на утро 4 августа в сочинском аэропорту сохраняются задержки вылетов семи рейсов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, причиной стал поздний прилет воздушных судов. Вылеты задержаны более чем на два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

При этом, как подчеркивают в аэропорту, в целом он функционирует в штатном режиме. По информации оператора, авиакомпании планируют стабилизировать расписание в течение дня.

Нарушения в графике рейсов продолжаются на фоне последствий ночной атаки беспилотников, произошедшей 3 августа. В результате инцидента были введены временные ограничения на работу аэропорта, из-за чего более 25 рейсов были задержаны, а экипажи шести самолетов приняли решение о вылете на запасные аэродромы.

Вячеслав Рыжков