Российский суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Газпрома» (MOEX: GAZP) к «Нафтогазу» по спору, касающемуся транзита газа через Украину. Суд запретил «Нафтогазу» судиться с российской компанией за рубежом, передает ТАСС.

«Запретить АО "НАК Нафтогаз Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме Российской Федерации, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром" по спору»,— объявила судья.

Также «Нафтогазу» запретили инициировать, продолжать или поддерживать против «Газпрома» судебные разбирательства за пределами РФ. Суд постановил взыскать с украинской компании в пользу «Газпрома» судебные расходы на сумму 180 тыс. руб.

В 2019 году компании заключили контракт, рассчитанный на пять лет. Он предполагал транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022-го «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора. «Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита.

О развитии судебного разбирательства — в материале «Ъ» «Неустойка в копилку "Газпрома"».