Власти Таиланда не уведомляли РФ об аресте российского блогера Збарского

Посольство России в Бангкоке не получало от властей Таиланда уведомлений об аресте российского блогера Тимура Збарского. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали в российском диппредставительстве. Ранее тайский волонтер Светлана Шерстобоева сообщила, что россиянина арестовали за съемку боевых действий на границе с Камбоджей.

«Мы пока не получали никаких уведомлений от властей Таиланда об аресте российского гражданина Тимура Збарского и о предъявленных ему обвинениях»,— цитирует «РИА Новости» заведующего консульским отделом российской дипмиссии Илью Ильина.

В Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Светлана Шерстобоева написала, что господина Збарского задержали в Паттайе. Также она рассказывала, что точная статья, по которой задержан господин Збарский, пока неизвестна. По ее словам, с начала конфликта россиянин проехал более 150 км, снимая происходящее на границе на камеру. Волонтер считает, что после попадания в миграционный центр шансов избежать депортации у него практически нет.

Вооруженные столкновения между армиями Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. 28 июля страны договорились о прекращении огня, однако тайская сторона не раз обвиняла камбоджийских военных в нарушении режима прекращения огня. В министерстве обороны Камбоджи тем временем заявляли, что после вступления договоренностей в силу тайские военнослужащие взяли в плен 20 камбоджийских. По информации Khmer Times, двое были возвращены Камбодже.

Подробности — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».

Анастасия Домбицкая