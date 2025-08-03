В Таиланде арестовали российского блогера за съемку боевых действий

Россиянин Тимур Збарский был арестован в Таиланде за съемку боевых действий на границе с Камбоджей. Об этом сообщила тайский волонтер Светлана Шерстобоева. Сейчас блогер находится в иммиграционном центре. Он дожидается депортации в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Волонтер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написала, что господин Збарский с начала конфликта проехал более 150 км, снимая происходящее на границе на камеру. Позже его задержали в Паттайе. Она отметила, что в Таиланде действует цензура, и всю информацию о военном конфликте с Камбоджей разрешается освещать только официальным СМИ. Однако в интервью «Газете.ру» она сообщила, что точная статья, по которой задержан господин Збарский, пока неизвестна.

Она рассказала о тяжелых условиях центра для мигрантов: там, по ее словам, блогер вынужден спать на бетонном полу и есть «отвратную» еду. Госпожа Шерстобоева также отметила, что после попадания в центр шансов избежать депортации у него практически нет.

Вооруженные столкновения между армиями Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. 28 июля страны договорились о прекращении огня. Погибли не менее 35 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Враждующие повесили ружья на стены».