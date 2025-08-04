ФНС разблокировала счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) сняла ограничения со счетов российского композитора и певца Юрия Антонова. В сервисе «Контур.Фокус» сообщили «РИА Новости», что «действующие приостановления операций по счетам отсутствуют».

18 июля ФНС заблокировала счета народного артиста. С 1997 года он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Юрий Антонов занимает должность вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства. Его авторству принадлежат десятки музыкальных композиций и студийных альбомов. В 1993 году композитор получил звание заслуженного деятеля искусств России, в 1997-м — народного артиста РФ. В апреле этого года президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».