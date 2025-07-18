ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам народного артиста России Юрия Антонова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решения ФНС касаются частичного или полного замораживания средств на некоторых счетах артиста, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель с июля 1997 года.

Юрий Антонов известен как композитор и певец, выпустивший более 50 дисков и десятки студийных альбомов. В апреле президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством».