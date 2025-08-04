Уральских тиктокеров задержали в Сочи за видео на фоне пожара из-за БПЛА

Полиция Сочи (Краснодарский край) задержала трех блогеров из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые снялись в видео на фоне горящей нефтебазы, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Пожар произошел из-за атаки беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди задержанных — молодой человек и девушки 21, 20 и 19 лет. В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории с угрозой чрезвычайной ситуации. Организована проверка.

На видео задержанная рассказала, что 3 августа снимала видео в TikTok со своими друзьями, целью съемки было «просто показать возгорание», при этом участники записи были в состоянии алкогольного опьянения. Другой задержанный пояснил, что они приехали в Сочи для того, чтобы устроиться на работу, а этим видео они не хотели никого оскорбить. Ролик уже удален, задержанные признали свою вину.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи возник в ночь на воскресенье после налета на город и федеральную территорию «Сириус» украинских беспилотников. При падении обломков БПЛА загорелись две цистерны с горючим. Общая площадь пожара составила 362 кв. м, в тушении принимали участие 90 пожарных.

Ирина Пичурина