Директор парка «Тайган» рассказал о судьбе напавшего на него льва

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что напавшего на него льва пока поместят в вольер с другими хищниками и не будут выпускать в открытую часть зоопарка. В будущем животное могут передать другому зоопарку для увеличения популяции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Зубков с одним из обитателей сафари-парка «Тайган» (2015 год)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Олег Зубков с одним из обитателей сафари-парка «Тайган» (2015 год)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Зубков рассказал, что «не держит на него обиду». По его мнению, «лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват». «Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк»,— сказал он «РИА Новости».

Нападение произошло 22 июня. Лев набросился на директора парка, когда тот кормил животных в вольере. Олег Зубков перенес несколько операций. Он говорил, что сам виноват в произошедшем, потому что подошел слишком близко к хищнику. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Льва обещали не усыплять.

Подробности — в материале «Ъ» «Директор "Тайгана" пережил львиную атаку».