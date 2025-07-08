Директор «Тайгана» рассказал, почему на него напал лев

Пострадавший директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков дал первую пресс-конференцию после нападения льва. Глава парка заявил, что сам виноват в произошедшем: он подошел слишком близко к хищнику, когда кормил животных в вольере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше, чем я себе позволил, потому что мне мешала ограда. Я этой калиткой спровоцировал его, и он напал на меня, показав злость и агрессию»,— сказал господин Зубков (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал о своих ощущениях, которые пережил в пасти льва. «Я чувствовал, как его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника. Я просто пытался сохранить дыхание. Потому что, как только он перекусил бы сонную артерию или хрустнул бы позвоночник, или передавил бы трахею, смерть наступила бы мгновенно»,— сообщил он. Глава парка считает, что ничего экстраординарного с ним не произошло. «Хищник и человек, я никогда не говорил, что я бессмертный, что меня не могут львы съесть... Это профессия, которую я выбрал»,— сказал господин Зубков.

После нападения, которое произошло 22 июня, директор пережил несколько операций. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Льва усыплять не будут.

Подробнее — в материале «Ъ» «Директор "Тайгана" пережил львиную атаку».