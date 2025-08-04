В Ростовской области первую в России теплицу для черешни построят в 2026 году

В 2026 году в Ростовской области появится первая в России теплица для выращивания черешни. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные заместителя директора компании «Агрофирма Донецкая долина» Нины Ивановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2025 году компания уже построила небольшую теплицу площадью 0,2 га. А осенью 2026 года планируется завершить строительство большого тепличного комплекса площадью 1 га. Это будет первый в России проект по выращиванию черешни в условиях закрытого грунта.

Первый урожай черешни ожидают в 2027–2028 годах, а полное плодоношение — в 2028–2029 годах.

ООО «Агрофирма Донецкая Долина» занимается выращиванием и продажей саженцев плодовых деревьев, таких как яблоня, черешня, слива, вишня, груша и другие. Компания имеет более 100 постоянных и новых клиентов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Крыму, Центральной России и других регионах, а также в странах СНГ.

В 2024 году компания произвела около 1 млн саженцев плодовых деревьев в своём питомнике. В течение 2025–2026 годов планируется увеличить производство в 1,5 раза.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах ООО «Агрофирма Донецкая Долина» запустить проект по выращиванию садов черешни на территории Ирана. Раннюю черешню производитель саженцев планирует сбывать, в том числе и на российский рынок.

Наталья Белоштейн