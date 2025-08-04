В Ростовской области первую в России теплицу для черешни построят в 2026 году
В 2026 году в Ростовской области появится первая в России теплица для выращивания черешни. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные заместителя директора компании «Агрофирма Донецкая долина» Нины Ивановой.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В 2025 году компания уже построила небольшую теплицу площадью 0,2 га. А осенью 2026 года планируется завершить строительство большого тепличного комплекса площадью 1 га. Это будет первый в России проект по выращиванию черешни в условиях закрытого грунта.
Первый урожай черешни ожидают в 2027–2028 годах, а полное плодоношение — в 2028–2029 годах.
ООО «Агрофирма Донецкая Долина» занимается выращиванием и продажей саженцев плодовых деревьев, таких как яблоня, черешня, слива, вишня, груша и другие. Компания имеет более 100 постоянных и новых клиентов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Крыму, Центральной России и других регионах, а также в странах СНГ.
В 2024 году компания произвела около 1 млн саженцев плодовых деревьев в своём питомнике. В течение 2025–2026 годов планируется увеличить производство в 1,5 раза.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах ООО «Агрофирма Донецкая Долина» запустить проект по выращиванию садов черешни на территории Ирана. Раннюю черешню производитель саженцев планирует сбывать, в том числе и на российский рынок.