Донская агрофирма решила выращивать черешню в Иране

Российский производитель посадочного материала — компания «Агрофирма Донецкая Долина» из Ростовской области, планирует запустить проект по выращиванию садов черешни на территории Ирана. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на информацию на Торгово-промышленную палату региона (ТПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Агрофирма заинтересована в выращивании черешневых садов на основе ростовских саженцев, чтобы в дальнейшем выступать в качестве фруктового дистрибьютора по свежим ягодам. Это выгодно тем, что в Иране мягче климат, и черешня может созревать в апреле, отметили в ТПП.

Раннюю черешню производитель саженцев планирует сбывать, в том числе и на российский рынок.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ООО «Агрофирма Донецкая Долина» в 2024 году заявила о желании вложить в высадку черешневого сада в Донецке 100 млн руб.

Наталья Белоштейн